Fiji Başbakanı'nın oğlu aile içi şiddet suçlaması ile Avustralya'da gözaltına alındı Güncel Haberler Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın oğlu aile içi şiddet suçlamasıyla Avustralya'da gözaltına alındı. Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın oğlu aile içi şiddet suçlamasıyla Avustralya'da gözaltına alındı. ABC'nin haberine göre, Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın tek oğlu Ratu Meli Bainimarama'nın birkaç gün içinde Avustralya'nın Parramatta şehrinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Hakkındaki şikayetler üzerine harekete geçen Yeni Güney Galler polisi, Bainimarama'nın aile içi şiddet suçlaması nedeniyle 8 Eylül'de Queensland'da gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, Bainimarama'nın Avustralya'da oturma vizesi bulunmadığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Avustralya Fiji Güncel Haberler

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