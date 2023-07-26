Fiji Başbakanı Cep Telefonuna Bakarken Düştü

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, hükümet binasının merdivenlerinde cep telefonuna bakarken takılıp düşerek yaralanmasının ardından Çin ziyaretini ertelediğini açıkladı.

Başbakan Rabuka, Twitter hesabından paylaştığı videoda, kan lekeli gömleği ve başındaki bandajla açıklama yaptı.

Rabuka, hükümet binasının merdivenlerinden cep telefonuna bakarak çıktığı için takılıp düştüğünü ve başını kapıya çarptığını söyledi.

Başından yaralanan Rabuka, Çin ziyaretini gerçekleştiremeyeceğini belirterek, "Eminim ilerde başka davetler olacaktır." ifadesini kullandı.

Rabuka, ziyaretin iptalinin ardından "spekülasyonlar olacağını" dile getirerek, "endişelenecek bir şey olmadığını" belirtti.

Rabuka, "Başımın canı mı kapıdan çok yandı yoksa kapının canı mı başımdan çok yandı, bilmiyorum." diye espri yaptı.

Çin'in Suva Büyükelçiliği geçmiş olsun dileğinde bulundu

Çin'in Suva Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Cou Cian'ın ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin Başbakan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği, Rabuka'nın Çin ziyaretini sağlıkla ilgili sebeplerden ötürü ertelemesinin anlayışla karşılandığı belirtildi.

Başbakan Rabuka'nın uygun bir zamanda Çin'e davet edileceği bildirildi.