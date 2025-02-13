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Figen Önal, TYSD Espiye Şubesi Başkanı Seçildi

Figen Önal, TYSD Espiye Şubesi Başkanı Seçildi
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Türkiye Yardım Sevenler Derneği Esperiye Şubesi'nde gerçekleştirilen kongrede Figen Önal, tek aday olarak başkanlığa seçildi. Önal, derneğin 20 yıldır ilçede faaliyet gösterdiğini ve yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Espiye Şubesinde başkanlığa Figen Önal seçildi.

Dernek lokalinde yapılan kongreye tek aday olarak katılan Önal, yeniden başkanlığa seçildi.

Önal, yaptığı konuşmada, 20 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini, yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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