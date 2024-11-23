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Figen Öğretmene Anlamlı Sürpriz: 'Bir Çocuk Sevinci' Projesi

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Zonguldak'ta ilkokul öğretmeni Figen Kocaaslan, Öğretmenler Günü'nde öğrencileri ve velileri tarafından Ağrı'daki bir köy okuluna gönderilen pasta ve oyuncaklarla unutulmaz bir sürpriz yaşadı. 'Bir Çocuk Sevinci' projesi ile köy çocuklarının hazırladığı video klip, Kocaaslan'ı duygulandırdı.

Figen öğretmene bin 200 kilometre uzaktan ağlatan sürpriz

'Bir Çocuk Sevinci'yle yola çıkan veliler ve öğrencilerden Figen Öğretmene anlamlı hediye

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ilkokul öğretmeni olan Figen Kocaaslan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlamak isteyen öğrenciler ve veliler, anlamlı bir projeye imza attı. Ağrı'daki bir köy okuluna pasta ve oyuncak gönderen veliler, köy çocuklarının hazırladığı video kliple Kocaaslan'a unutulmaz bir sürpriz yaptı. Hayatının hediyesini alan Kocaaslan, gözyaşlarıyla mutluluğunu öğrencilerine sarılarak paylaştı.

Bahçelievler İlkokulu'nda birinci sınıf öğretmeni olan Figen Kocaaslan, bu yılki Öğretmenler Günü'nde unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı. Kocaaslan'ın öğrencilerinin velileri, Öğretmenler Günü için farklı bir kutlama yapmak amacıyla anlamlı bir girişimde bulundu.

"Bir Çocuk Sevinci" projesine dahil olan veliler, Ağrı'da bir köy okulunda okuyan çocuklara hem bir pasta hem de oyuncaklar gönderdi. Köydeki öğrenciler de bir video klip hazırlayarak, Kocaaslan'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kocaaslan, videoyu öğrencileriyle birlikte izlerken oldukça duygusal anlar yaşadı. Ağrı'dan gelen bu jestin kendisi için hayatının en anlamlı hediyesi olduğunu belirten Kocaaslan, böyle bir projede yer alan velilere, öğrencilerine ve köy çocuklarına teşekkür etti.

Anlamlı etkinlik, Kocaaslan'ın yanı sıra köydeki çocukları da mutlu etti. Dakikalarca gözyaşlarıyla videoyu izleyen Kocaaslan'a öğrencileri de çiçek hediye etti. Ayrıca 1-F sınıfı öğrencileri adına dikilen bir fidanın hatırasını anlatan bir sertifika da Figen Kocaaslan'a hediye edildi. Kocaaslan da gözyaşlarıyla birlikte mutluluğunu kendisine sarılan öğrencileriyle paylaştı.

Veliler, bu projeyle hem kendi öğretmenlerine hem de uzaktaki çocuklara bir iyilik zinciri oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Proje kapsamında köy çocuklarının mutluluğu, Zonguldak'taki sınıfta öğretmen ve öğrencilerle paylaşılarak anlamlı bir bağ kuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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