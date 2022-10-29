FIFA Vivo'nun Katar Dünya Kupası'nın Resmi Akıllı Telefonu Olduğunu Açıkladı

CENEVRE, 29 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Cuma günü canlı yayında, vivo'nun Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi akıllı telefon sponsoru olduğunu açıkladı.

FIFA, 2017'de vivo ile altı yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Katar Dünya Kupası, Çinli şirketin Rusya 2018'den sonra sponsor olduğu ikinci Dünya Kupası olacak.

FIFA'nın basın açıklamasında "FIFA Katar Dünya Kupası 2022'nin dünya genelinde toplam beş milyar izleyici ve 400 milyondan fazla aktif vivo kullanıcısı tarafından takip edilmesi bekleniyor. Vivo ve FIFA, paylaşılan futbol tutkusu aracılığıyla dünya çapındaki izleyicilerle bağlantı kurmayı sabırsızlıkla bekliyor" denildi.