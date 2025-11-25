FIFA ve Suudi Kalkınma Fonu'ndan spor altyapısına 1 milyar dolarlık destek

CENEVRE, 25 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası futbol otoritesi FIFA ve Suudi Kalkınma Fonu, gelişmekte olan ülke ve bölgelere spor altyapısı desteği olarak 1 milyar ABD doları tutarında fon tahsisini öngören mutabakat zaptına imza attı.

FIFA'dan yapılan açıklamada fonların, spor stadyumlarının ve stadyumların çevresindeki temel altyapının inşası ve yenilenmesi için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerdeki FIFA üyesi federasyonlara öncelik verilecek olan program kapsamında bu ülkelerin büyümeyi teşvik eden, fırsatlar yaratan ve her düzeyde katılımı teşvik eden tesislere yatırım yapmalarına yardımcı olunacak" denildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bu anlaşma, FIFA üyesi federasyonların, futbolu gerçekten küresel hale getirecek tesislere sahip olmasını sağlama yönünde atılmış çok önemli bir adımdır" dedi.