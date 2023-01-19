Fıfa, Dünya Kupası'yla Beş Milyardan Fazla Kişinin 'Etkileşimde' Bulunduğunu Açıkladı

Katar 2022, 3,4 milyon seyircinin maçları stadyumda izlemesiyle tarihin en çok seyircisi ve turnuva boyunca 172 gol atılmasıyla yine en yüksek gol sayısıyla bir dizi Dünya Kupası rekoru kırdı.

Katar'ın Lusail şehrindeki Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası ödül töreninin ardından Dünya Kupası'nı kaldıran Arjantinli Lionel Messi (üstte, soldan ikinci), 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Cao Can/Xinhua)

Katar 2022, 3,4 milyon seyircinin maçları stadyumda izlemesiyle tarihin en çok seyircisi ve turnuva boyunca 172 gol atılmasıyla yine en yüksek gol sayısıyla bir dizi Dünya Kupası rekoru kırdı.

CENEVRE, 19 Ocak (Xinhua) -- Arjantin'in Katar Dünya Kupası'nı kazanmasından bir ay sonra FIFA, yaklaşık beş milyardan fazla kişinin Dünya Kupası'yla etkileşimde bulunduğunu gösteren turnuvanın ilk rakamlarını açıkladı.

Çarşamba günü yayınlanan FIFA'nın basın bülteninde, "Nielsen'e göre sosyal medyada, tüm platformlarda 262 milyar kümülatif erişim ve 5,95 milyar etkileşimle 93,6 milyon gönderinin yapıldığı" belirtildi.

Katar 2022, 3,4 milyon seyircinin maçları stadyumda izlemesiyle tarihin en çok seyircisi ve turnuva boyunca 172 gol atılmasıyla yine en yüksek gol sayısıyla bir dizi Dünya Kupası rekoru kırdı.

Arjantinli Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek sayı olan 26 maç oynayarak Alman Lothar Matthaus'un kırdığı rekoru geçti ve Kanadalı Alphonso Davies'in Hırvatistan'a karşı 68'inci saniyede attığı gol, Dünya Kupası tarihindeki en hızlı atılan gol oldu. Sadece 18 yıl 110 gün ile İspanyol Gavi, 1958'de Pele'den bu yana bir Dünya Kupası'nda gol atan en genç futbolcu oldu.

Diğer ilklerden bazıları da şunlar oldu; ilk kez bir Arap ülkesi Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı, ilk kez bir kadın erkekler Dünya Kupası'nda hakemlik yaptı, ilk kez bir Afrika takımı olan Fas yarı finale yükseldi ve ilk kez üç Asyalı takım son 16 turuna katılmaya hak kazandı.