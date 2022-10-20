Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da işletmeler turistleri bekliyor

Güncel Haberler

Katar Körfez'de en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ve en yenilikçi şirketlerinin çoğu Doha'daki İş Bölgesi'nde yer alıyor.

Katar Körfez'de en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ve en yenilikçi şirketlerinin çoğu Doha'daki İş Bölgesi'nde yer alıyor.

Yaklaşık 1,5 milyon futbol fanatiğinin FIFA Dünya Kupası için kasım ayında Katar'a gelmesi beklenirken işletmeciler yabancı turistleri karşılamaya hazırlanıyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Futbol Körfez Katar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title