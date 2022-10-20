FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'da işletmeler turistleri bekliyor
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Katar Körfez'de en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ve en yenilikçi şirketlerinin çoğu Doha'daki İş Bölgesi'nde yer alıyor.
Katar Körfez'de en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ve en yenilikçi şirketlerinin çoğu Doha'daki İş Bölgesi'nde yer alıyor.
Yaklaşık 1,5 milyon futbol fanatiğinin FIFA Dünya Kupası için kasım ayında Katar'a gelmesi beklenirken işletmeciler yabancı turistleri karşılamaya hazırlanıyor.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel