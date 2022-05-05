FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda... - Haberler

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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: 38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda...

DailyMotion.com - Güncel
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Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasının ardından renkli kutlama videoları paylaşıldı.

Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasının ardından renkli kutlama videoları paylaşıldı. Trabzon'un ana meydanındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımlayan FIFA, attığı twite "Pazartesi motivasyonu" notunu düştü.

DailyMotion.com / Güncel

Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Haberler

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