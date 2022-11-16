FIFA Başkanı Infantino, Futbolun Dünyayı Birleştirmesini Umuyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolun insanları biraraya getirmek için "eşsiz bir sihir" gücüne sahip olduğuna inanıyor ve dünyanın Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'ndan keyif almasını umuyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Endonezya'nın Bali Adası'nda Xinhua'ya özel bir röportaj verirken görülüyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/ Xinhua)

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolun insanları biraraya getirmek için "eşsiz bir sihir" gücüne sahip olduğuna inanıyor ve dünyanın Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'ndan keyif almasını umuyor.

Lu Yun ve Liu Kai

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Xinhua'ya verdiği özel röportajda, futbolun bir spordan çok daha fazlası olduğunu ve insanları biraraya getirmek için "eşsiz bir sihir" gücüne sahip olduğunu söyledi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda devam eden G20 Zirvesi'ne katılan Infantino, dünya liderlerini gerilimleri ve çatışmaları bir kenara bırakmaya ve 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da gerçekleşmesi planlanan ve dört yılda bir olan futbol etkinliğinin tadını çıkarmaya çağırdı.

Infantino Xinhua'ya, "Dünya Kupası neşe ve birliğe vesile olmalı. Bir umut mesajı vermeli" dedi.

Infantino, futbolun aynı zamanda yüz milyarlarca ABD doları tutarında küresel GSYİH ile milyonlarca iş yaratan ve ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir ekonomik faaliyet olduğunun altını çizerek, "Bu büyüme, ekonomik büyüme ile ilgili" dedi.

Infantino, Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın dünya nüfusunun yarısından fazlası olan beş milyar kişi tarafından izlenmesini bekliyor.

Japonya'nın Aichi vilayetindeki Toyota City'de düzenlenen 2022 EAFF (Doğu Asya Futbol Federasyonu) E-1 Futbol Şampiyonası kadınlar maçında Çinli Wu Chengshu (solda) ile Taipeili Lin Ya Han arasındaki mücadele görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiao Yu/Xinhua)

Çin'in 2031'de FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma arzusuna dikkat çeken Infantino, Çin'in futbol kulüpleri ve genç futboluna katılımıyla birlikte bu hamlenin futbolun gelişimindeki bölgesel dengesizliklerin giderilmesine yardımcı olacağını belirtti ve sporun genel gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Infantino, "Çin, futbolun büyümesinin kilit bir parçası olmalı. Önemli olaylara ev sahipliği yapmayı arzu etmek, futbolun Çin'de, kadın veya erkek futbolunda, daha da büyümesini sağlayan bir unsur olmalı" dedi.

Infantino, FIFA'nın, genç erkek ve kız çocuklarına futbolcu olma hayalini aşılamak ve onlara takım ruhu ve birbirlerine saygıyı öğretmek umuduyla Çin'de bir futbol kültürünün nasıl uygulanacağını tartıştığını söyledi.

Infantino sözlerini, "Futbol insanların duygularına dokunuyor. Tutku ve dahil olmayla ilgili. Bir kıza ya da bir erkeğe, hatta biraz daha büyük birine top verdiğinizde gülümsemeye başlıyor" diyerek tamamladı.