FIFA Başkanı Infantino, Filistin'i Ziyaret Edecek

RAMALLAH, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Pazar günü Filistin topraklarını ziyaret edeceğini açıkladı.

Pazartesi günü Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Racub, "FIFA Başkanı'na icra kurulundan üç üye eşlik edecek" dedi.

Racub, ziyaret kapsamında Beytüllahim kentinde Filistin ve Ürdün Olimpiyat takımları arasında bir dostluk maçı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Bu, Infantino'nun Şubat 2016'da göreve gelmesinden bu yana Filistin topraklarına yapacağı ilk ziyaret olacak.