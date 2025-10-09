Haberler

FIFA Başkanı Infantino'dan Gazze Ateşkesine Destek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeleri tebrik etti ve barış sürecine destek çağrısında bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeleri, yaptıkları iş birliğinden dolayı tebrik etti.

Infantino, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "ABD ve başkanı Donald Trump'ı, Katar, Mısır ve Türkiye'yi, ayrıca Orta Doğu'da barış sürecinin ilk aşamasında ateşkes ve anlaşmanın sağlanması için iş birliği yapan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz. Barış, harika bir haber ve herkese yeni umut veriyor. Dünya çapında herkes artık bu barış sürecini tam olarak desteklemeli. Başkan Donald Trump, kararlı adımlarıyla kesinlikle Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Kurulda görüşülen konuların temelinde birlik ve beraberliğin yattığını da kaydeden Infantino, Orta Doğu'daki gelişmeleri öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

