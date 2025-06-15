Fidan ve Lavrov, İsrail-İran Çatışmasını Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda İsrail ile İran arasındaki çatışmayı ve gerilimin olası etkilerini ele aldı. Fidan, diplomasi yoluyla çözüm çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımalarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.

Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü

44 yaşındaki oyuncu köyüne döndü: Ölmeye geldim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Platin yüzde 40'la bu yıl en fazla değer kazanan ürün oldu

Ne altın ne de gümüş! İşte bu yıl en çok kazandıran değerli metal
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
Aynı bölgede 5. kaza! Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu

Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.