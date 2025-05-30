Fidan ve Lavrov'dan Türkiye'de yapılacak müzakereler için telefon görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefonda görüştüğü belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, 2 Haziran'da İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerin hazırlıklarının ele alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bugün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada bakanların, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan bir sonraki ikili Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hazırlıklarının organizasyonel yönlerini ele aldıkları aktarıldı.