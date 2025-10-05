Haberler

Fidan ve Al Sani, Gazze'de Ateşkes Planını Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı tartıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda konuştu.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
