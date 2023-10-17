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Fidan: "(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir...

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Fidan: "(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi"

Fidan: "(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi"

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Medya Güncel Haberler

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