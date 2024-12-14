Fidan Esin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ürdün'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden yazılım mühendisi Fidan Esin, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesi ve dostlarının yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı da katıldı.
Ürdün'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden yazılım mühendisi Fidan Esin (36) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Başkent Amman'da 11 Aralık'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Fidan Esin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
İstanbul'a getirilen Esin'in cenazesi için Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Fidan Esin'in babası Bayram Esin, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Esin'in yakınlarının yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve meclis üyeleri katıldı.
İstanbul'da bir firmada yazılım mühendisi olarak çalışan Fidan Esin cenazesi, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.