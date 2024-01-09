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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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