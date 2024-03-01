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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin açıklama yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forumun, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" ana temasıyla bugün başladığını belirtti.

ADF 2024'ün, 3 gün boyunca devlet ve hükümet başkanlarını, yüksek düzeyli hükümet yetkililerini, iş insanlarını, uzmanları, akademisyenleri ve gençleri bir araya getireceğini ifade eden Fidan, forumun katılımcılara, ara buluculuktan göçe, gelişen teknolojilerden gıda güvenliğine, terörizmden sürdürülebilir kalkınmaya pek çok başlığı ele alma fırsatı sunacağını bildirdi.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Forum kapsamında gerçekleşecek oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Gazze'de süren katliam başta olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden krizlere karşı çözüm yöntemlerini değerlendireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla, diplomasinin tüm araçlarını kullanarak daha adil, daha barışçıl, daha müreffeh bir gelecek hedefine nasıl katkı sağlayabileceğimizi tartışacağız. ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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