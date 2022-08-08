Haber : Fiber optik kablo hırsızlığı Madrid-Barselona tren ulaşımını 5,5 saat durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fiber optik kablo hırsızlığı Madrid-Barselona tren ulaşımını 5,5 saat durdurdu

 - Güncelleme:
Fiber optik kablo hırsızlığı Madrid-Barselona tren ulaşımını 5,5 saat durdurdu

İspanya'nın iki büyük şehri, Madrid ile Barselona arasındaki tren ulaşımı fiber optik kablo hırsızlığından dolayı sabah saatlerinde 5,5 saat durdu.

İspanya'nın iki büyük şehri, Madrid ile Barselona arasındaki tren ulaşımı fiber optik kablo hırsızlığından dolayı sabah saatlerinde 5,5 saat durdu.

İspanya demir yolları şirketi Renfe'den yapılan açıklamada, fiber optik kablodan kaynaklanan iletişim arızasından dolayı 06.00 ile 11.30 saatleri arasında Madrid-Barselona arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu arızaya, Katalonya bölgesindeki demir yolu hattının farklı yerlerinde tespit edilen ve toplamda yaklaşık 600 metrelik fiber optik kablo hırsızlığının neden olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili 19 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fiber optik kablo hırsızlığının neden olduğu arızadan dolayı Madrid ile Barselona arasında 22 hızlı tren seferinin durdurulduğu, bu durumdan 7 bin 200 yolcunun etkilendiği belirtildi.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Barselona İspanya Madrid Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title