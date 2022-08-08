Fiber optik kablo hırsızlığı Madrid-Barselona tren ulaşımını 5,5 saat durdurdu

İspanya'nın iki büyük şehri, Madrid ile Barselona arasındaki tren ulaşımı fiber optik kablo hırsızlığından dolayı sabah saatlerinde 5,5 saat durdu.

İspanya'nın iki büyük şehri, Madrid ile Barselona arasındaki tren ulaşımı fiber optik kablo hırsızlığından dolayı sabah saatlerinde 5,5 saat durdu.

İspanya demir yolları şirketi Renfe'den yapılan açıklamada, fiber optik kablodan kaynaklanan iletişim arızasından dolayı 06.00 ile 11.30 saatleri arasında Madrid-Barselona arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu arızaya, Katalonya bölgesindeki demir yolu hattının farklı yerlerinde tespit edilen ve toplamda yaklaşık 600 metrelik fiber optik kablo hırsızlığının neden olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili 19 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fiber optik kablo hırsızlığının neden olduğu arızadan dolayı Madrid ile Barselona arasında 22 hızlı tren seferinin durdurulduğu, bu durumdan 7 bin 200 yolcunun etkilendiği belirtildi.