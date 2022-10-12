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Fıba Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 2. Olan Çin Kadın Basketbol Takımı Dönüş Yolunda

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Fıba Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 2. Olan Çin Kadın Basketbol Takımı Dönüş Yolunda

SİDNEY, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney şehrinde Sidney Havalimanı'nda Çin kadın basketbol takımından Wang Siyu (sağdan 3.), Çin'e hareket etmeden önce hayranlarına imza verdi, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

SİDNEY, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney şehrinde Sidney Havalimanı'nda Çin kadın basketbol takımından Wang Siyu (sağdan 3.), Çin'e hareket etmeden önce hayranlarına imza verdi, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti basketbol Güncel Haberler

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