Fıba Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 2. Olan Çin Kadın Basketbol Takımı Dönüş Yolunda Güncel Haberler SİDNEY, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney şehrinde Sidney Havalimanı'nda Çin kadın basketbol takımından Wang Siyu (sağdan 3.), Çin'e hareket etmeden önce hayranlarına imza verdi, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua) SİDNEY, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney şehrinde Sidney Havalimanı'nda Çin kadın basketbol takımından Wang Siyu (sağdan 3.), Çin'e hareket etmeden önce hayranlarına imza verdi, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti basketbol Güncel Haberler

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