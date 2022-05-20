Fiat Egea, zama doymuyor: İşte yeni fiyatlar - Haberler

Türkiye'de en sık tercih edilen otomobil markalarından Fiat, Egea için Mayıs 2022 fiyat listesi açıkladı. Gazeteci Emre Özpeynirci, Fiat araçların 8 ila 12 bin TL arası zamlandığını duyururken; şirketin internet sitesinde yazan bilgiye göre en düşük Egea modeli 303 bin 900 TL oldu. En pahalısı ise 609 bin 900 TL şeklinde listeleniyor.

Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi

Fiat Egea Sedan, Türkiye'de dört motor seçeneğiyle satılıyor. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

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Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. Fabrika verilerine göre motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

Yeni Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi

ModellerTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste FiyatıEasy 1.4 Fire 95 HP313.900 TL303.900 TLEasy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli326.700 TL316.700 TLEasy 1.3 M.Jet 95 HP440.900 TL402.900 TLEasy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli455.300 TL440.900 TLEasy 1.6 M.Jet 130 HP DCT499.900 TL489.900 TLEasy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT539.900 TL529.900 TLUrban 1.4 Fire 95 HP354.900 TL330.900 TLUrban 1.3 M.Jet 95 HP475.900 TL458.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP512.900 TL489.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP DCT529.900 TL519.900 TLUrban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT559.900 TL549.900 TLLounge 1.4 Fire 95 HP388.900 TL378.900 TLLounge 1.3 M.Jet 95 HP498.900 TL488.900 TLLounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT559.900 TL549.900 TLLounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT589.900 TL579.900 TL

Yeni Egea Hatchback 2022 fiyatları

ModellerTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste FiyatıStreet 1.4 Fire 95 HP353.900 TL325.900 TLStreet 1.3 M.Jet 95 HP452.900 TL442.900 TLStreet 1.6 M.Jet 130 HP DCT519.900 TL509.900 TLUrban 1.4 Fire 95 HP373.900 TL363.900 TLUrban 1.3 M.Jet 95 HP472.900 TL462.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP DCT539.900 TL529.900 TLUrban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT579.900 TL569.900 TL

Yeni Egea Station Wagon 2022 fiyatları

ModellerTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste FiyatıStreet 1.3 M.Jet 95 HP467.900 TL457.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP DCT549.900 TL539.900 TL

Yeni Egea Cross 2022 fiyatları

ModellerTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim FiyatıStreet 1.4 Fire 95 HP369.900 TL359.900 TLStreet 1.3 M.Jet 95 HP467.900 TL457.900 TLStreet 1.6 M.Jet 130 HP DCT524.900 TL514.900 TLStreet 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT564.900 TL554.900 TLUrban 1.4 Fire 95 HP390.900 TL380.900 TLUrban 1.3 M.Jet 95 HP500.900 TL477.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP DCT544.900 TL534.900 TLUrban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT584.900 TL574.900 TLLounge 1.4 Fire 95 HP440.900 TL430.900 TLLounge 1.0 Firefly 100 HP484.900 TL474.900 TLLounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT574.900 TL564.900 TLLounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT614.900 TL604.900 TL

Yeni Egea Cross Wagon 2022 fiyatları

ModellerTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste FiyatıLounge 1.0 Firefly 100 HP489.900 TL479.900 TLLounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT579.900 TL569.900 TLLounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT619.900 TL609.900 TL

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