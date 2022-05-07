Fiat Egea'ya zam geldi: İşte yeni fiyatlar!

Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda fiyat listelerini aylık güncelliyor. Ülkemiz özelinde artan döviz kuru, pandemi, çip krizi ve hatta Ukrayna-Rusya arasında savaş gibi birçok nedenden dolayı genellikle zamlarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir yenisi eklendi. Ülkemizde en çok satılan modellerden Fiat Egea zamlandı.

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Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu

Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. 6 bin TL ila 20 bin TL aralığında zamlarla karşımıza çıkan model; ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta.

Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

Fiat Egea Sedan Mayıs 2022 fiyat listesi (Eski-yeni fiyatlar)