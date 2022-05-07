Fiat Egea'ya zam geldi: İşte yeni fiyatlar!
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Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modeline zam geldi. İşte Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi...
Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda fiyat listelerini aylık güncelliyor. Ülkemiz özelinde artan döviz kuru, pandemi, çip krizi ve hatta Ukrayna-Rusya arasında savaş gibi birçok nedenden dolayı genellikle zamlarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir yenisi eklendi. Ülkemizde en çok satılan modellerden Fiat Egea zamlandı.
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Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu
Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. 6 bin TL ila 20 bin TL aralığında zamlarla karşımıza çıkan model; ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Fiat Egea Sedan Mayıs 2022 fiyat listesi (Eski-yeni fiyatlar)
Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Sedan VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiKampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Eski)Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Yeni)1.4 Fire 95 HPEasyManuelBenzinli289.900 TL295.900 TL1.4 Fire 95 HPEasy Plus PaketliManuelBenzinli302.700 TL308.700 TL1.3 M.Jet 95 HPEasyManuelDizel389.900 TL397.900 TL1.3 M.Jet 95 HPEasy Plus PaketliManuelDizel427.100 TL435.600 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTEasyOtomatikDizel469.900 TL479.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATEasyOtomatikHibrit509.900 TL519.900 TL1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli316.900 TL322.900 TL1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel436.900 TL450.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel470.900 TL479.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTUrbanOtomatikDizel499.900 TL509.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikHibrit529.900 TL539.900 TL1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli364.900 TL370.900 TL1.3 M.Jet 95 HPLoungeManuelDizel466.900 TL480.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLoungeOtomatikDizel529.900 TL539.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikHibrit559.900 TL569.900 TL
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Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.