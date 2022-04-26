'Feyzalıp doktor oldum' dediği öğretmeninin mezarını 36 yıl sonra ziyaret etti

ÇANKIRI (DHA) - BURSA'da yaşayan Dr. Hüsamettin Olgun (67), 1964-1966 yıllarında Amasya Hürriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan ve 1986'da hayatını kaybettikten sonra Çankırı'da defnedilen Ayşe Gazezoğlu'nun mezarını 36 yıl sonra ziyaret etti. Olgun, öğretmeninin mezarına çok sevdiği papatyalardan dikerek, "Ondan aldığım feyz ve hayat felsefesi ile hiç ödün vermeden tahsilimi devam ettirdim ve doktor oldum" dedi.

Amasya Hürriyet İlkokulu'nda 1962 yılında eğitim hayatına başlayan Hüsamettin Olgun'un 1964-1966 yıllarındaki sınıf öğretmeni Ayşe Gazezoğlu, dönenim valisi eşi Kemalettin Gazezoğlu'nun tayini nedeniyle Şanlıurfa'ya gitti. Gazezoğlu, başarılı öğrencisi Hüsamettin Olgun'u da yanında Şanlıurfa'ya götürmek istedi; ancak ailesi izin vermedi. Olgun ve öğretmeni Gazezoğlu, uzun yıllar birbirleriyle mektuplaşarak, irtibatlarını koparmadı. Gazezoğlu, 1986 yılında 59 yaşında yaşamını yitirdi ve eşi Vali Kemalettin Gazezoğlu'nun Çankırı'daki kabrinin yanına defnedildi. Hüsamettin Olgun da eğitim hayatını başarıyla tamamlayıp, doktor olarak mesleğe başladı.

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