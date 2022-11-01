Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir Yer

Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır'a giden turistler için dünyaca ünlü Giza Piramitleri ve Sfenksleri ziyaret ettikten sonra uçsuz bucaksız çölde gizli bir hazine var: Feyyum Vahası.
Başkent Kahire'nin yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alan Feyyum Vahası, Mars yüzeyine benzeyen çöl manzarası ve devasa büyüklükte sakin gölüyle olağanüstü bir yer.
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
Turistler Mısır'daki Feyyum Vahası'nda çölü ziyaret ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Mısır'daki Feyyum Vahası'ndaki Karun Gölü'nden bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Turistler Mısır'daki Feyyum Vahası'nda rüzgar erozyonunun yarattığı bir yeryüzü şeklini ziyaret ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)