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Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir Yer

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Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir Yer

KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır'a giden turistler için dünyaca ünlü Giza Piramitleri ve Sfenksleri ziyaret ettikten sonra uçsuz bucaksız çölde gizli bir hazine var: Feyyum Vahası.

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır'a giden turistler için dünyaca ünlü Giza Piramitleri ve Sfenksleri ziyaret ettikten sonra uçsuz bucaksız çölde gizli bir hazine var: Feyyum Vahası.

Başkent Kahire'nin yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alan Feyyum Vahası, Mars yüzeyine benzeyen çöl manzarası ve devasa büyüklükte sakin gölüyle olağanüstü bir yer.

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir Yer Turistler Mısır'daki Feyyum Vahası'nda çölü ziyaret ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir Yer Mısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndan bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerMısır'daki Feyyum Vahası'ndaki Karun Gölü'nden bir manzara, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Feyyum Vahası: Mısır Çölünde Olağanüstü Bir YerTuristler Mısır'daki Feyyum Vahası'nda rüzgar erozyonunun yarattığı bir yeryüzü şeklini ziyaret ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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