Fevzi Zemzem, son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından Fevzi Zemzem, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Göztepe'nin efsane futbolcularından Fevzi Zemzem, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Efsane golcü için Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören düzenlendi. Törene, Fevzi Zemzem'in eşi Serpil Zemzem, oğlu Murat Zemzem, Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Efsane Göztepe kadrosundan takım arkadaşları; Mehmet Işıkal, Ceyhan Gür, Ali Çağlar, Nihat Yayöz, Mehmet Türken, Cenap Öztezel, Özer Yurteri, Ulvi Derin, Göztepe A Takım Kaptanı Halil Akbunar ve yakınları katıldı. Tören esnasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun skorboardlarına "Göztepe sana minnettar" yazısı yazılırken, Zemzem'in fotoğrafları yayınlandı.

"GÖZTEPELİ OLMAKTAN GURUR DUYMUŞ BİR AĞABEYİMİZDİ"

Törende konuşan Talat Papatya, Fevzi Zemzem'in Türk futbolunun çok önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Ölümünün acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. Bugün sadece İzmir'de değil, Türkiye'de 'Göztepe' denilince akla ilk isimlerden biriydi. Bu gururu bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Onu tanımış olmanın ve beraber işler yapmamız olmanın gururu beni gerçekten çok gururlandırıyor. Mekanı cennet olsun. Göztepe'mizin tarihinden en fazla gol atan oyuncu olması, milli takımda goller atması, teknik direktör olarak çalıştırdığı takımlarda başarıları Hayatının her devresinde başarılı olmuş, Göztepeli olmaktan gurur duymuş bir ağabeyimizdi" dedi.

"GÖZTEPE'Yİ EVİ GİBİ BİLİRDİ"

Fevzi Zemzem'in oğlu Murat Zemzem de babasının spor adamı olmasının yanında çok iyi bir insan olduğunu vurguladı. Murat Zemzem, "Onun oğlu olmak o kadar gurur verici bir şey ki, bin defa olsa ben ondan razıyım. İyi bir babaydı ve iyi bir eşti. Babam, Göztepe'yi evi gibi bilirdi. Futbolcu arkadaşlarını da kardeşi gibi bilirdi. Allah ondan razı olsun mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki uğurlamanın ardından Zemzem'in naaşı Alsancak Hocazade Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Teknik Direktör Samet Aybaba da katıldı. Cenaze namazının ardından Zemzem'in cenazesi, defnedilmek üzere Yukarıköy Narlıdere Mezarlığı'na götürüldü.

GÖZTEPE'YE ADANMIŞ BAŞARI DOLU BİR HAYAT

Futbolculuk yaşamında sadece Göztepe forması giyen Fevzi Zemzem, 1959-1974 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Futbol kariyeri boyunca Göztepe formasıyla 356 maça çıkan Fevzi Zemzem, 145 kez gol sevinci yaşarken bu istatistikle de Göztepe tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını aldı. Taraftarların "Buldozer Fevzi" lakabını taktığı efsane futbolcu, Göztepe'nin 1968-1969 sezonunda UEFA Kupası'nda oynadığı yarı final ve ertesi sezon Kupa Galipleri Kupası'nda oynadığı çeyrek final kadrosunda yer almıştı. Fevzi Zemzem, Göztepe ile 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmasının yanı sıra 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle gol kralı olmuştu. 18 kez A Milli Takım formasını da terleten Zemzem, 6 kez gol atma başarısı göstermişti. Zemzem, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevlerinde bulunurken, efsanesi olduğu Göztepe'yi 4 farklı dönemde çalıştırmıştı.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)