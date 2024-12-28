Fevzi Yıldızhan: Engelli Yazılımcının Başarı Hikayesi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 10 yaşından sonra yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Fevzi Yıldızhan, köyde kendi imkanlarıyla geliştirdiği yazılımı firmalara pazarlıyor.

Deresinek köyünde ailesiyle oturan 23 yaşındaki Yıldızhan, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle 11 aylıkken anjiyo oldu. 10 yaşındaki ikinci ameliyatının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Yıldızhan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre de diyaliz tedavisi gördü.

Liseye kadar eğitimini evde tamamlayan Yıldızhan, bir süre sosyal medyada video içerikleri üretmeye başladı.

Öğretmenleri ve akrabalarının tavsiyesiyle bilgisayar tabanlı yazılımla ilgilenmeye başlayan Yıldızhan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.

Ülkesine faydalı olmak istiyor

Dört yıldır firmaların e-ticaret ve iş takip projelerine kendi geliştirdiği yazılımla mobil uygulama hizmeti veren Yıldızhan, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini, kendisini bu alanda en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yazılımla ilgili öğrendiklerini ve aklından geçenleri projeye dökebilmeyi başardığını belirten Yıldızhan, "Öğrenmek, üretmek ve geliştirmek hep hoşuma gidiyor. Kendi işimi yapıp, ülkemdeki insanlara istihdam yaratmayı kafaya koydum." dedi.

Yıldızhan, bu işi başarabileceğine inandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bilgisayar yazılımını öğrendikten sonra 2021'den beri profesyonel olarak firmalarla çalışmaya başladım. Benim gibi engelli birisi için bir şeyleri başarabilmek gerçekten çok önemli. Yazılımcı olduktan sonra insanlar sadece tekerlekli sandalyeyi değil, beni de görmeye başladı. Böylece insanlara bir şeyler katabildiğimi ve yansıtabildiğimi gördüm. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum. Çalıştığım firmalardan yeni şeyler öğreniyorum. Firma temsilcileri bana köyde yaşadığım için internet problemi yaşayıp yaşamadığımı soruyor. 'Gayet iyi, beni idare ediyor, rahat çalışıyorum.' diyorum."

Her zaman ailesinin desteğini gördüğünü ifade eden Yıldızhan, anne ve babasının ekip arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Baba Recep Yıldızhan da gurur duyduğu oğlunun daha güzel şeyler başarabileceğine inandığını kaydetti.