Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Fevkani Köprüsü'nün yıkım çalışmalarını inceledi ve köprünün çevre yolu bölümünün yıkılabilmesi için trafiğin bir süre kapatılacağını açıkladı.

Fevkani Köprüsü'nde yıkım mesaisi: Çevre yolu trafiğe kapatılacak

ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti ve MHP heyeti ile birlikte yıkımı devam eden Fevkani Köprüsü'nün şantiye alanında teknik incelemelerde bulundu. Başkan Alan, köprünün çevre yolu bölümündeki kısmının yıkılabilmesi için trafiğin bir süre ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, MHP MYK Üyesi Murat Kotra, AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kritik bir aşamaya gelen Fevkani köprüsünde yürütülen yıkım çalışmalarını gözden geçirdi.

İncelemelerin açıklama yapan Başkan Ömer Selim Alan, projenin son durumunu aktardı. Alan, köprünün zeminine inen dört ayağının yıkım çalışmalarının tamamlandığını ve şimdi de Soğuksu Acılık bölgesinin trafiğe açılması gerektiğini belirtti. Bu adımın, çevre yolunun üst kısmındaki çalışmalar için de elzem olduğunun altını çizdi.

Alan, cumartesi gecesi itibarıyla trafiği 1,5 gün süreyle kapatmayı ve bu süreçte yolun gerekli kısmını tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Zeminin oturup sertleşmesi gerektiğini ve bu sürecin ardından asfalt dökümü için 15 güne ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Hedeflerinin, Gazipaşa ile Uzunmehmet arasındaki bağlantıyı da en kısa sürede hizmete açmak olduğunu belirtti.

Aralık ayının 20 ile 25'i arasında yıkım çalışmalarının tamamlanması ve bu süreçte vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamasının öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Alan şöyle dedi:

"Mon durumu yerinde görmek istedik. Şantiye şefinin de söylediği gibi 4 ayağın zemine indirilmesi bitti. Daha önce de sizlere söylemiştik. Soğuksu-Acılık ayağının bir an önce trafiğine açılması gerek. Malumunuz çevre yolunun da üstünde kalan bölümün de alınması için önemli. Çevre yolunu 1,5 gün süreyle trafiğe kapatacağız. Cumartesi akşamı kapatıp Pazar sabahı burayı almış olmamız. Önümüzdeki Çarşamba gibi ham yolu da olsa açmış olacağız. Soğuksu Acılık aksını çünkü çok yumuşak bir zemin. Zeminin oturması sertleşmesi gerekiyor. Biz ora zemini bitirip asfaltı dökelim. 15 gün süre lazım. Burayı aldıktan sonra aynı zamanda Uzun Mehmet'ten Gazipaşa'ya olan bağlantıyı da bir an önce açmayı planlıyoruz. Aralık 20-25'inde tamamen kimsenin burnu kanamadan vatandaş sıkıntı yaşamadan bitirmiş olacağız."