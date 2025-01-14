FETÖ Üye Sınav Soruları Skandalı: 7 Şüpheli Gözaltında

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2012 yılındaki Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına giriş sınavı sorularına önceden erişerek sınavı kazandıkları iddiasıyla FETÖ/PDY üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına giriş sınavında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde 14 Ocak tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.