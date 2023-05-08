FETÖPDY'nin güncel izdivaç yapılanmasına operasyon

GAZİANTEP merkezli 4 ilde FETÖPDY'nin güncel izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖPDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.