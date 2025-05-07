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FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda Gözaltı Sayısı 222'ye Ulaştı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda Gözaltı Sayısı 222'ye Ulaştı
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Gaziantep merkezli 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gözaltı sayısı 222'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda, örgütün bölgedeki yapılanması deşifre edilerek 14 yeni şüpheli yakalandı.

Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlardaki gözaltı sayısı 222'ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün açıkladığı, FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri, görüşmeleri ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrimiçi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısının 222'ye yükseldiği soruşturmada, aranan şüpheliler olduğu öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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