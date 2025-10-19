Haberler

FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 62 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin, terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 32 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada jandarma tarafından 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
