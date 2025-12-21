Haberler

FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ operasyonları sonucunda 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar 20 ilde sürdürülmekte ve devletin FETÖ ile mücadelesi kararlılıkla devam etmekte.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Son iki haftada yapılan operasyonlar sonucu, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan 76 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 6'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
