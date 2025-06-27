FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 361 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 361 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 361 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terörle mücadele birimleri tarafından koordine edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 46 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

'MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ'

Yerlikaya, operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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