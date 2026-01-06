Haberler

Ali Yerlikaya: Fetö'ye Yönelik Düzenlenen Operasyonlar Sonucu 87 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündeki operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 87'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, Türkiye genelinde çeşitli illerde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda yakalanan 223 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını, 50'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün 'mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı. 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda,  haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı."

Kaynak: ANKA / Güncel
