Haberler

Yerlikaya: "2025'teki Fetö Operasyonlarında 1601 Şüpheli Tutuklandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl içinde düzenlenen FETÖ operasyonları sonucunda toplam 1601 kişinin tutuklandığını ve son 2 haftada 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bu yıl düzenlenen operasyonlar sonucunda 1601 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarma tarafından düzenlen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bu yılki FETÖ operasyonlarında toplam 1601 şüphelinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandığı bilgisini verdi ve şunları kaydetti:

"Son 2 hafta içerisindeki operasyonlarımızda FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor

Kentin sarı fenomeni! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpıp paramparça olan araç 2 kişiye mezar oldu
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
title