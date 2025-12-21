Yerlikaya: "2025'teki Fetö Operasyonlarında 1601 Şüpheli Tutuklandı"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bu yıl düzenlenen operasyonlar sonucunda 1601 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarma tarafından düzenlen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bu yılki FETÖ operasyonlarında toplam 1601 şüphelinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandığı bilgisini verdi ve şunları kaydetti:

"Son 2 hafta içerisindeki operasyonlarımızda FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."