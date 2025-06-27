FETÖ'ye Yönelik Operasyonlar: 361 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 361 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananların örgütün güncel yapılanmalarıyla irtibatlı oldukları belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 46 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 361 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu."

Yerlikaya, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığı bilgisini paylaşarak, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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