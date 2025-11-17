Haberler

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 71 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada 71 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aktif kamu görevlileri ve özel sektör çalışanları da bulunuyor.

İstanbul merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gözaltı kararı verilen 23'ü aktif 40 kamu görevlisi ile 40 özel sektör çalışanından 71'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, emniyet mahrem yapılanmasında sözde "mahrem imam" olarak faaliyet gösteren, hakkında itirafçı beyanı olan, örgütün gizli aranma taktiği ardışık aranması olan, "Bylock" ve Bank Asya kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 23'ünün aktif öğretmen, araştırma görevlisi, doktor olmak üzere 40 kamu görevlisi ile 40 özel sektör çalışanı olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı, 8 zanlının ise yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
title
