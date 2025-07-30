FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) adalet teşkilatındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında bazı kişilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla iltisak ve irtibatlı oldukları belirlendi.

Bunun üzerine Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde 6 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.