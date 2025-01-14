FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL)- İstanbul başta olmak üzere 9 ilde bu sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Sivas, Zonguldak, Denizli, Kocaeli, Düzce, Muğla, Eskişehir, Ankara'da operasyonlar düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre; soruşturma, aralarında 2 aktif astsubay, 10 aktif polis memuru, 3 ihraç polis memuru, 2 aktif araştırma görevlisi, 1 aktif icra müdürü, 1 Ticaret Bakanlığı aktif müfettiş yardımcısı, 1 aktif öğretmen, 1 aktif doktor, 1 emekli polis memuru ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri olmak üzere toplamda 50 şüpheliye yönelik yürütülüyor.