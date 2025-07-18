FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 24 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 FETÖ şüphelisinden 24'ü tutuklandı. Şüphelilerin örgüt faaliyetleri kapsamında etkinlikler düzenlediği tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 24'ünü tutuklama, 26'sını ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 24 zanlının tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılardan 26'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu arada, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanma içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenmişti.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı anlaşılmıştı.

FETÖ'yle bağlantıları olduklarına ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı.

5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Bu caniyle aynı toplumda yaşıyoruz! Yaptığına inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.