Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum'da FETÖ terör örgütünün yasaklı yayınlarını çoğaltıp dağıtan 3 şüpheli gözaltına alındı. İki ihraç öğretmen ve bir infaz koruma memuru tutuklandı.

Erzurum'da, FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltıp dağıtanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim yapılanması içinde ortaokul ve lise öğrencilerinden yeniden eleman kazanmaya çalışan şahıslara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnternet tabanlı programlar üzerinden yurt dışındaki örgüt yöneticilerinden aldıkları talimatlarla, örgüte ait çok sayıda yasaklı yayını çoğaltıp destekçilerine dağıttıkları öne sürülen ihraç öğretmenler Y.K. ve S.Ö. ile infaz koruma memuru E.A., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ile E.A. tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

