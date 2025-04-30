FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 169 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'ye yönelik 42 ilde operasyonlar düzenlendi. 169 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, doküman ve dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ'nün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt propagandası yapmak, 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Haber: ANKARA,