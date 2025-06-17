FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı

(İSTANBUL) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel "talebe yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2024'te 41 kişinin gözaltına alındığı, 28'inin tutuklandığı, 13'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Ayrıca dosya kapsamında bağlantısı olduğu tespit edilen 37 şüphelinin ikmalen ifadesi alındığı aktarılan açıklamada, "Devam eden çalışmalarda alınan ifadelerde adı geçen ve güncel yapılanma ile iltisakı tespit edilen FETÖ'nün güncel 'talebe yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı" bilgisi verildi.

Açıklamada, bu şüphelilerin örgütle irtibatlı ailelerin lise ve ilköğretim öğrencilerinin örgüte bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri ifade edildi.