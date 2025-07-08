FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ'nün güncel medya yapılanmasında yer alan 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Samsun, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Derya EVREN KORKMAZ/ FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında güncel medya yapılanması içinde yer alan kişilerin de olduğu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli Samsun, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında, FETÖ'nün güncel medya yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, daha önce işlem yapılan kişilerle para transferi ve irtibatı bulunduğu, ByLock kullananlarla iletişim kurduğu ve benzer içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlenen 10 kişi tespit edildi. Aynı dosya kapsamında şüpheli konumda olanlarla ortak baz kayıtları da bulunduğu belirlenen kişilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı kurum ve kuruluşlarla da bağlantıları olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.