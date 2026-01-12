Haberler

16 ilde FETÖ operasyonları: 81 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir ve 13 diğer ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin aktif kamu görevlileri arasında olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasında' sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensubu kişilerle örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensupları ile ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi.

