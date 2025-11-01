Haberler

FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 56 Şüpheli Yakalandı, 50'si Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütü ile irtibatlı faaliyetleri tespit edilen şahısları hedef aldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
