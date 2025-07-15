FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 306 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli düzenlenen operasyonlarda FETÖ ile bağlantılı 306 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, örgütün finans ve güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik polis tarafından son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün finans yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından arandığı belirtildi. FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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