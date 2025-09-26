Haberler

FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığı'na yönelik FETÖ mahrem yapılanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığının bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
