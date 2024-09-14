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FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonların 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; örgütün sözde askeri, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 39 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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